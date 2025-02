Lanazione.it - Occhi puntati al cielo in Toscana, ecco le sorprese di febbraio

Firenze, 32025 – Sei pianeti visibili in un solo colpo d'o, quasi come viaggiare nel Sistema Solare stando comodamente alla finestra di casa: è quanto si può fare in queste sere alzando lo sguardo alper ammirare l'insolita sfilata inscenata da Venere, Saturno, Giove, Marte, Urano e Nettuno. La parata planetaria è una cosa ben diversa dall'allineamento di pianeti, e andrà avanti per diverse settimane e questo mese sarà completata da Mercurio. Ildicontinua dunque a regalare un abbraccio di pianeti: la parata iniziata nell’ultima parte di gennaio prosegue per tutto il mese, con tutti i pianeti visibili nella stessa serata. “E’ stato ormai chiarito da diverse fonti che la sequenza di pianeti visibili in questo periodo non costituisce un effettivo allineamento, dato che saranno distribuiti su un arco molto ampio e non sono concentrati in uno specifico settore della fascia zodiacale”, osserva l’Unione Astrofili Italiani (Uai).