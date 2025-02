Amica.it - Nuovo taglio capelli per Brie Larsson: una testa rasata per il debutto a teatro

Sino a qualche mese fa la sua lunga chioma bionda era un marchio di fabbrica, ma come tutte le attrici sanno bene, a volte per entrare nel personaggio è necessario trasformarsi fisicamente. E cosìLarson ci ha dato un, sfoggiando una nuova acconciatura cortissima e scura che, nel giro di un mese, è diventata unapraticamenteLarson:nel West EndL’attrice premio Oscar ha fatto il cambio di beauty look per il suo, nel West End. È stata infatti scelta per interpretare Elettra nello spettacolo diretto da Daniel Fish che sino ad aprile andrà in scena al Duke of York’s Theatre di Londra. Elektra è una rivisitazione in chiave moderna della tragedia di Sofocle: Larson interpreta l’omonima protagonista, tormentata dall’assassinio del padre, consumata dal dolore, dal bisogno di sopravvivenza e dalla sete di vendetta.