Nuovo stadio a Pietralata Simonelli | La Roma ci giocherà nel 2028

Da ormai diverso tempo uno dei temi di maggior interesse in casariguarda ilche dovrà sorgere a. Dopo tanti mesi sembra però essere arrivata una novità sostanziale che potrà far sorridere i tifosi giallorossi, che dalpotrebbero avere attiva la propria nuova casa.Le parole diLa conferma dell’avvicinarsi deldellaè avvenuta direttamente dal presidente della Lega Serie A Ezio. Vista la sua presenza all’assemblea che ha portato all’elezione di Gabriele Gravina come presidente della FIGC per il suo terzo mandato, si è infatti così espresso riguardo il tema dell’impianto giallorosso: “Auspichiamo la nomina di un commissario unico per gli stadi. Ieri sera abbiamo avuto un incontro con i dirigenti della, il sindaco Gualtieri e il presidente della Fifa Infantino e abbiamo appreso con felicità che laneldisputerà le partite nel“.