Ilfattoquotidiano.it - Nuovo processo d’Appello per Roberto Rosso: la Cassazione annulla con rinvio la condanna dell’ex assessore di Fdi in Piemonte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Corte dihato conlaa 4 anni e 4 mesi. L’exdella Regionedi Fratelli d’Italia dovrà essere nuovamente processato in Appello con l’accusa di voto di scambio politico mafioso. La vicenda risale al 2019, è emersa nel corso di una delle inchieste della Dda sulla presenza della ‘ndrangheta nel Torinese ed è stata inserita nel maxichiamato Fenice-Carminius. Per un altra delle posizioni discusse oggi a Roma, quella dell’imprenditore Mario Burlò, lahato senzal’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.Durante le indagini della procura di Torino erano emersi i contatti tra due uomini ritenuti ‘ndranghetisti, Onofrio Garcea e Francesco Viterbo, e, a lungo uno degli uomini più importanti di Forza Italia in, nel cui curriculum compaiono anche esperienze da deputato e da sottosegretario nei governi Berlusconi.