Lanazione.it - Nuovo look per il crossdromo di Miravalle

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 03 febbraio 2025 – Ildi Montevarchi si prepara al grande appuntamento con gli Internazionali d’Italia di motocross del 15 e 16 febbraio. Due fine settimana consecutivi di apertura per gli allenamenti delCircuit, dopo un ultimo mese di lavori intensissimi, hanno sancito la riuscita della “rivoluzione” a cui è stata sottoposto il tracciato. Ora la pista ha uno sviluppo di 1.615 metri, che includono anche il vertiginoso saliscendi conosciuto come “la buca”, comprende 28 curve e 19 salti, ma soprattutto si presenta con un senso di marcia anti-orario; la direzione è stata invertita per limitare, per quanto possibile, l’effetto abbagliante del sole al tramonto. I quattro giorni di allenamenti hanno dunque rappresentano un test importantissimo, tappa di avvicinamento alla prestigiosa manifestazione.