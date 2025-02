Biccy.it - Nuovo intervento di Corona, l’avvocato di Ferragni replica: “Non temiamo nulla”

Leggi su Biccy.it

Fabrizionon si è fermato nonostante la diffida ricevuta dai legali di Chiara. Con unl’ex re dei paparazzi ha fatto dichiarazioni pesanti parlando di “tradimenti reciproci” e di “matrimonio finto”, nonostante Chiara abbia assicurato di non essere mai stata in una coppia aperta e Fedez abbia specificato in una serie di storie di aver sempre amato la, sottolineando che il loro matrimonio era voluto e reale (e su questo non ci sono dubbi visto che hanno dato alla luce due bambini).di Chiara parla dopo ildi Fabrizio.Raggiunto dal Corriere della Sera dopo ildiGiuseppe Iannacone ha spiegato che la sua assistita non temee che la prossima mossa sarà di esaminare tutte le dichiarazioni fatte da Fabrizio nell’ultimo mese: “Nonniente perché non riusciamo nemmeno a immaginare che cosa potrebbe mai dire.