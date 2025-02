Quifinanza.it - Nuove banconote in euro in arrivo, Leonardo da Vinci e Maria Callas tra i motivi possibili

Mesi fa, la Banca Centralepea ha lanciato un sondaggio aperto a tutti, in cui si chiedeva di votare sui temi da utilizzare per i disegni delle. Milioni di cittadini in tutta l’Unionepea hanno partecipato, scegliendo tra due opzioni: “Culturapea” e “Fiumi e uccelli”. Oggi, dopo un’accurata analisi, la Bce ha rivelato le immagini specifiche che saranno rappresentate per ciascun tema. Ecco tutte le opzioni selezionate.I personaggi e gli animali che potrebbero apparireLa serie “Culturapea” presenta sei personalità storiche, metà uomini e metà donne, che spaziano dal Rinascimento alla storia contemporanea, mentre sul retro dellesono raffigurati “luoghi di cultura e condivisione” quotidiana, evitando edifici storici o simbolici. Ecco la lista dellee chi potrebbe esserci raffigurato:5