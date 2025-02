Lortica.it - Nuova mostra a Sansepolcro: “Tutte Belle Facce – Ritratti di buoni amici” (foto)

Ha aperto i battenti ladi”, organizzata dall’Associazione Culturale Franco Alessandrini con il patrocinio del Comune di. L’inaugurazione, tenutasi presso la sede dell’Associazione in Via Niccolò Aggiunti 126, ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato, desideroso di immergersi nell’arte del ritratto attraverso le opere di Franco Alessandrini e Roberto Lanari.L’esposizione propone un affascinante percorso tra volti ed emozioni, mettendo a confronto due visioni artistiche che, con la loro sensibilità e maestria, trasformano ogni ritratto in una narrazione visiva intensa e coinvolgente.Laresterà aperta fino al 23 febbraio 2025, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare questi straordinari lavori. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e del ritratto, capace di trasmettere con profondità l’essenza e l’anima dei soggetti raffigurati.