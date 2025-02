Lanazione.it - Nuoto Uisp 2003 protagonista ai Campionati regionali di Fondo

Leggi su Lanazione.it

Cascina (PI), 3 febbraio 2025 – Domenica 2 febbraio si sono svolti iToscani dinella piscina olimpionica di Livorno, riservati alla categoria ragazzi sui 3000 metri ed agli assoluti sui 5000 metri, validi come prova di qualificazione per iItaliani indoor di. Per laerano presenti 7 atleti che si sono cimentati nelle due distanze riuscendo ad ottenere i propri record personali. In grande evidenza la giovanissima Adele Capiluppi, classe 2011, che si aggiudica il bronzo nella prova dei 3 chilometri con una conduzione di gara perfetta, sempre a ridosso delle prime due atlete, chiudendo con l’ottimo tempo di 38’25’’ che la pone in ottima posizione anche in campo nazionale. Tra i maschi sempre per la categoria ragazzi ottimo debutto dei due alfieri della compagine pisana.