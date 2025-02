Lanazione.it - Nuoto Uisp 2003 brilla ai Regionali di Fondo

Pisa, 3 febbraio 2025 - Ottime prestazioni per laai CampionatiToscani di, disputati domenica 2 febbraio nella piscina olimpionica di Livorno. La competizione, valida come prova di qualificazione per i Campionati Italiani indoor di, ha visto gli atleti della società pisana distinguersi con tempi da record personale. Tra i protagonisti spicca la giovanissima Adele Capiluppi, classe 2011, che nei 3000 metri categoria ragazzi ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, concludendo la sua gara con un eccellente 38’25”00, tempo che la pone in una posizione di rilievo anche a livello nazionale. Buoni piazzamenti anche per i compagni di squadra. Andrea Arrighi (classe 2011) ha debuttato nella competizione con il tempo di 39’31”80, piazzandosi al 12° posto, mentre Lorenzo Tomasi (classe 2010) si è distinto con una prova di grande carattere e tecnica, chiudendo con 37’01”00 e centrando il 6° posto, a pochi secondi dal podio.