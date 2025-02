Oasport.it - Nuoto, buona Italia nell’Euro Meet 2025: Sofia Morini in evidenza, Martinenghi torna a competere con squalifica nei 100 rana

Dal 31 gennaio al 2 febbraio è andato in scena in Lussemburgo l’Euro, appuntamento classico d’apertura per ilinternazionale in vasca lunga. Tanti gli azzurri impegnati in questoing, per sondare la condizione in vista di quel che sarà, pensando specialmente all’evento principale dell’annata: i Mondiali a Singapore della prossima estate.Nel day-1 si sono distinti Chiara Tarantino e Simone Stefanì nella piscina dell’Aquatic Center of d’Coque. Entrambi i nostri portacolori hanno gareggiato nei 50 farfalla. Tarantino è scesa per la seconda volta in carriera sotto i 27?, stampando sulla piastra 26?95, e ha concluso al quarto posto nella prova vinta dalla francese Béryl Gastaldello in 26?50. Quinto, invece, Stefanì in 24?17 in una gara in cui l’olandese Thomas Verhoeven si è dimostrato nettamente superiore alla concorrenza, unico ad abbattere la barriera dei 24? (23?25).