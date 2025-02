Lalucedimaria.it - Novena a Nostra Signora di Lourdes per chiedere una grazia, secondo giorno

Leggi su Lalucedimaria.it

L’11 febbraio ricorre l’anniversario della prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous, avvenuta nella grotta di. Preghiamo insieme nel corso di questi nove giorni, per tutte le nostre intenzioni e in particolare per i malati. Affidiamo alla Beata Vergine Maria tutti coloro che soffrono nel corpo, nella mente, e nello spirito, e tutte . L'articolodiperunaproviene da La Luce di Maria.