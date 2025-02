Inter-news.it - Nota tattica di Milan-Inter: Zalewski, buona la prima

Leggi su Inter-news.it

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamo dell’esordio di.CAMBIO IN FASCIA – L’contro ilha vissuto una partita complicata, andando a sbattere spesso contro il muro difensivo rossonero. Per cercare nuovi spunti Inzaghi al minuto 76 ha deciso di cambiare in toto la sua fascia sinistra, prendendo una decisione non banale. Il tecnico infatti ha tolto Dimarco per inserire, appena arrivato e con un allenamento con la squadra. Una scelta coraggiosa, che si è rivelata vincente.ELEMENTO DECISIVO –è arrivato in nerazzurro per dare a Inzaghi un cambio sugli esterni. Un elemento che potesse dare un’alternativa, un cambio di passo, un impatto fisico anche a gara in corso.