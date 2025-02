Quotidiano.net - Non solo Tv, ora l’Auditel rileva gli ascolti anche da pc, tablet e smartphone

Roma, 3 febbraio 2025 – Dopo oltre 40 anni di vita, la società Auditel ha deciso di modificare la modalità con la quale viene eseguita la raccolta dei dati di ascolto di oltre 400 emittenti televisive, sia nazionali che locali. E nel farlo, ha optato per una sorta di aggiornamento, un ampliamento di quelli che sono i canali di fruizione delle trasmissioni. In pratica, da oltre un mese la platea dei telespettatori comprendecoloro i quali guardano i programmi da pc,e contenuti Vod (video on demand). In questo primo mese, con la cosiddetta Total Audience si è così ampliata di 3 milioni la platea del pubblico, con conseguenti beneficiper le inserzioni pubblicitarie, che ora possono contare su una platea più ampia ed eterogenea. Alcuni dati sui “nuovi” spettatori Le persone che guardano la tv da device alternativi, nel 40% dei casi ha meno di 45 anni, mentre della stessa fascia d’età, il 23% è un utentedella televisione “classica”.