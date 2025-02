Spazionapoli.it - Non solo Okafor, si chiude per un difensore: operazione definita da tempo

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio Notizie –chiusa da, ora da sistemare gli ultimi dettagli: ecco chi sarà il nuovo tesserato azzurroUltime notizie sul Napoli Calcio in riferimento ad un nuovo acquisto: arriva il, ma c’è un particolare. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio rimarrà in prestito al Bari.L’era stata avviata già settimane fa, ora sisenza grossi intoppi. Mehdi Dorval, terzino algerino con cittadinanza francese, è un giocatore del Bari di Luigi De Laurentiis, ma presto diventerà ufficialmente del Napoli. Tuttavia, resterà in Puglia fino al termine della stagione. Una volta completata l’annata, diventerà a tutti gli effetti un calciatore a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione.Non è la prima volta che Napoli e Bari chiudono affari di questo tipo.