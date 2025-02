Anteprima24.it - Non si ferma all’alt e scappa, dopo inseguimento la polizia lo arresta

Tempo di lettura: < 1 minutoNon si ètointimato dalladi Stato e prima ha iniziato la fuga a bordo del suo scooter, investendo un agente, poiaver abbandonato il motociclo ha anche tentato di far perdere le sue traccendo a piedi. Ma è stato tutto inutile e nel quartiere Barra un 21enne è stato comunqueto. Per lui l’accusa è di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; il 21enne napoletano ha precedenti di, anche specifici ed è stato denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio. Sono stati gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, a notare in via Mastellone uno scooter con a bordo il giovane che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.