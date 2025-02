Liberoquotidiano.it - "Non sei ricattabile? Devo dirti una cosa": il fango della Littizzetto su Meloni (col ghigno di Fazio) | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

A Che tempo che fa non poteva mancare, anche nella puntata andata in onda domenica 2 febbraio, la consueta letterina di Lucianina. E questa volta, come nel corso di tutta la puntata di ieri sera, nel mirino c'è finita Giorgia. Lanella sua letterina che da ridere ha davvero poco attacca a testa bassa la premier sul caso Almasri: "Cara ErPremiato premier Sfondatrice di tetti di cristallo Viaggiatrice indefessa su Meloplano E amica di tutti, da Musk a Milei, da Bin Salman a Santanché (per ora). So che questa settimana ne hai già ricevuta una, di letterina, quindi vengo da te in pace", è la premessa. Poi comincia l'attacco vero e proprio: "Perintanto che non hai ricevuto un avviso di garanzia, ma una comunicazione d'iscrizione nel registro degli indagati, che è come la prima convocazione di una riunione di condominio: un atto dovuto, comunicato peraltro con grande garbo, da un Procuratore che infatti si chiama LO VOI? Lo voi o non lo voi? Certo che lo voi.