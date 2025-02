Ilfattoquotidiano.it - “Non riuscivo a muovermi, come se fossi paralizzata. Ho avuto la nausea e sono svenuta”: parla la donna sopravvissuta all’avvelenamento da metanolo in Laos

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se fosse sembrato poco raccomandabile, non l’avrei bevuto”. Bethany Clarke, di Orpington, è una viaggiatrice britannicadain un hotel del, che lo scorso novembre ha causato la morte di diverse persone. Laera stata portata d’urgenza in ospedale con la compagna di viaggio Simone White, che ha poi perso la vita proprio a causa di questo incidente. Le due stavano alloggiando al Nana Backpacker’s Hostel a Vang Vieng quando a loro, cosìad altre persone, furono offerti bicchierini gratuiti di whisky e vodka che erano stati contaminati con.A 60 Minutes Bethany ha dichiarato: “Se fosse sembrato poco raccomandabile, non l’avrei bevuto. Siamo andate al bar e ho visto il barman versarli da una bottiglia di vetro con sopra un’etichetta di vodka.