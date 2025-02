Tuttivip.it - “Non posso entrare, ho una dipendenza”. Grande Fratello, la nuova concorrente vip fa un passo indietro

Leggi su Tuttivip.it

Da tempo si parla della possibile partecipazione di Jasmine Carrisi al, ma fino a oggi la giovane ha sempre rifiutato l’invito. Dopo aver fatto una sorpresa alla zia Amanda Lecciso all’interno della casa, però, ha ammesso di non escludere del tutto l’idea. Le piacerebbe vivere l’esperienza da, ma non disdegnerebbe nemmeno l’ipotesi di tornare semplicemente per un’altra visita. Intanto, ha rivelato chi sono i suoi concorrenti preferiti di questa edizione, indicando Helena Prestes e Javier Martinez, al punto da chiedere alla zia di salutare il modello da parte sua.Se l’idea dinel reality inizia a incuriosirla, ci sono però alcuni ostacoli che la frenano. Uno dei motivi più curiosi riguarda la cura della propria immagine: Jasmine ha confessato di essere in crisi per via delle extension ai capelli e alle ciglia.