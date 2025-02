Linkiesta.it - Non è detto che più foglie significhino più stress per la vite

In tema di viticoltura, una delle cose che spesso ti insegnano è che piùha una pianta e più tenderà a soffrire in condizioni di caldo o siccità estremi. Vero, più la superficie foliare aumenta più unadovrà spendere energie per reagire, ora aumentando la traspirazione per rinfrescarsi, ora chiudendo gli stomi per trattenere le proprie riserve d’acqua.E se questopotesse essere ridotto, insegnando alla pianta a utilizzare meglio gli strumenti che ha a disposizione nel terreno? È quanto evidenzia una ricerca condotta dall’Università di Padova in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e la University of California Davis e pubblicata sulla rivista scientifica Italus Hortus. Lo studio si è sviluppato nell’arco di due anni e ha coinvolto due vigneti di Chardonnay di due territori diversi del Veneto, a cui è stato somministrato, solo su parte della superficie, un preparato del brand Resonant – divisione dedicata al vino dell’azienda SOP-Save Our Planet – chiamato Resonant Fortify White.