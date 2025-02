Quotidiano.net - Noi Distribuzione e l’Open Week per scoprire il mondo retail

UNA RECENTE ANALISI condotta da Feder, evidenzia che le figure più richieste nel 2025 dalle imprese del settore vedono in testa quelle dell’area dei servizi operativi (quasi il 90%), con l’addetto alle vendite e lo specialista nel settore food tra i profili più ricercati dalle aziende, rispettivamente 29% e 12%. Ma non mancano nuovi ruoli legati all’evoluzione tecnologica e professionalità tecniche specifiche. Gli interessati a lavorare nellamoderna italiana potranno analizzare le proposte avanzate dalle aziende del comparto nel corso della prima "Open" di Noi: dal 17 al 21 febbraio 2025 che si svolgerà in diverse città italiane. Durante questi appuntamenti, sono previsti incontri, testimonianze, career day e recruiting day dedicati a chi desidera avvicinarsi aldel lavoro nel, con un calendario consultabile sul sito Noi