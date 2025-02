Ilrestodelcarlino.it - "Noi di Lavino di Mezzo, sospesi fra tre Comuni. Siamo abbandonati"

stati completamente dimenticati: nessuno citadi, neanche nellecazioni del Comune di Bologna. Fin da subito ciarrangiati per conto nostro, ma la nostra remora più grande è che nonmai stati avvisati di nulla". C’è una piccola frazioncina che in molti conoscono, ma che spesso viene tralasciata dalle cronache. Il nome deriva proprio dal torrente, e quel suffisso ‘di’ lascia ben intendere una dimensione sospesa tra diversi: Bologna, Anzola e Zola Predosa. Antonella Biagini (foto) e suo marito hanno affrontato già tre alluvioni, e ancora oggi denunciando come "nessuno si sia mai fatto vedere qui" se non per "un passaggio subito dopo il disastro". "Non tutti hanno internet e ci sono molti anziani – puntualizza la residente, che formalmente abita sotto Anzola –.