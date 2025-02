Iltempo.it - “Noi avremmo fatto la stessa cosa. Ma non si parli di schifezze”. Parla l'ex dem Latorre

Nicola, per quattro legislature in Senato con il Pd, considerato il braccio destro di Massimo D'Alema e di Marco Minniti, a si è occupato di difesa e sicurezza internazionale.Anche la sinistra ha dovuto fare «», come ha detto Bruno Vespa? «Non so a qualisi riferisse il direttore Vespa. Se ci si rivolge a Marco Minniti o al sottoscritto, certamente non abbiamo". Abbiamo svolto in maniera doverosa il ruolo che ciascuno di noi aveva, in particolare l'allora ministro Minniti. In particolare mi risulta che lui da ministro abbia condiviso sempre tutte le iniziative con informative puntuali e tempestive al Copasir». Proviamo a tradurre «» con compromessi diplomatici con gli interlocutori internazionali che ci si è trovati, che non si potevano scegliere.