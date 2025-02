Metropolitanmagazine.it - Noemi presenta in conferenza stampa il nuovo album “Nostalgia” e si prepara al Festival di Sanremo

Febbraio si preannuncia un mese ricco di novità ed esperienze per Veronica Scopelliti, in arte. Tra pochi giorni la cantautrice romana farà ritorno sul palco deldi, al quale parteciperà con il brano Se t’innamori muori, scritto per lei da Mahmood, Blanco e Michelangelo. Sempre sul palco dell’Ariston, nella serata dedicata alle cover, duetterà sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano. L’ultimo giorno del mese, invece, uscirà, il suo settimoin studio, prodotto da Sony Music eto oggi in anteprima inin:«il mio brano dimi ricorda le chiacchierate con Mahmood»La copertina di, ildito oggi inMartedì 11 febbraiotornerà nella Città dei Fiori per l’ottava volta, in gara con Se t’innamori muori, una canzone che la entusiasma molto, a partire dal titolo.