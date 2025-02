Unlimitednews.it - Noemi annuncia il nuovo album Nostalgia e nuove date tour nei teatri

ROMA (ITALPRESS) –oggi, ilin uscita venerdì 28 febbraio 2025, disponibile in pre-save e in pre-order nei formati CD standard, CD autografato (in esclusiva sullo store Sony Music Italia), vinile LP colorato arancione trasparente e LP arancione trasparente autografato (in esclusiva sullo store Sony Music Italia). Svela oggi anche lelive del2025 che la vedrà esibirsi neiitaliani che e che toccherà anche la Sicilia con due appuntamenti: la prima tappa sarà a Palermo il 4 dicembre 2025 al Teatro Golden. L’indomani, il 5 dicembre, sarà la volta di Catania con il live atteso al Teatro Metropolitan. Lasiciliane, all’interno delprodotto da Friends & Partners Puntoeacapo sono organizzate da Puntoeacapo. I biglietti saranno disponibili da martedì 4 Febbraio alle ore 13:00 sul sito www.