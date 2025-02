Napolitoday.it - Noemi annuncia il nuovo album e il tour teatrale: tappa all'Augusteo di Napoli il 9 dicembre 2025

Leggi su Napolitoday.it

oggi NOSTALGIA, ilin uscita venerdì 28 febbraio, disponibile in pre-save e in pre-order e le nuove date live nei teatri in autunno.Martedì 9si esibirà a, nella sua unica data in Campania, al Teatro. I biglietti saranno disponibili su.