Noemi a Sanremo con ‘Se t’innamori muori’ | Il coraggio e la paura di vivere i sentimenti

Il 2025 sarà un anno pieno di impegni musicali per, che dall’11 al 15 febbraio sarà impegnata acon il brano Semuori. La traccia fa parte del settimo album in studio dell’artista, ‘Nostalgia’ (dal 28 febbraio), annunciato proprio a pochi giorni dalla partenza per la kermesse. Per presentare il nuovo progetto,tornerà poi nei teatri di tutta Italia e a dicembre si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma. Insomma, si preannunciano mesi molto densi. Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dal festival.“è un palco straordinario, carico di emozioni – racconta – e poter presentare una canzone, darle luce e farla arrivare a così tante persone è qualcosa di meraviglioso. Il titolo Semuori mi affascina molto perché èso.