No Fabionon ne ho bisogno | scoppia l' ira di Inzaghi in tv

"No, Fabio...non ne ho bisogno": scoppia l'ira di Inzaghi in tv

L'ultimo derby della Madonnina in salsa olandese (vantaggio di Reijnders, pari di De Vrij) non è andato proprio giù a Simoneche, in questa stagione, non è mai riuscito fin qui a prevalere sui rossoneri e si è visto sfilare da sotto al naso una Supercoppa italiana che credeva già vinta. In particolare, a far arrabbiare il tecnico piacentino è il mancato rigore su Thuram, agganciato in corsa da Pavlovic in area di rigore e non rivisto al VAR.a SKY, con Caressa intento nella moviola, dice solo: "No, grazie. Fabio. l'ho già visto e non ne ho. Era un rigore clamoroso.". È il minuto 73 e l'Inter riesce a sfruttare un contropiede da situazione d'attacco per il Milan. Thuram parte con la sua consueta velocità e riesce a prevalere sulla marcatura di Pavlovic. Una volta entrato in area, il francese viene agganciato sul polpaccio e cade giù, mentre da sinistra arriva Theo Hernandez che, in scivolata, spazza via il pallone in modo corretto.