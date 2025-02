Ilfattoquotidiano.it - No ciukko bag, la soluzione “anti alcoltest” per salvare bar e ristoranti : “Si è creata una fobia”. Ecco cos’è e come funziona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo la doggy bag, arriva ‘No! Bag’. Fipe Confcommercio Nuoro Ogliastra ha realizzato una confezione da asporto di bottiglie per cercare di porre un freno alla contrazione del consumo di alcolici nei locali. Il 14 dicembre scorso, infatti, sono entrate in vigore le modifiche al codice della strada che avrebbero portato a una riduzione significativa di bevande alcoliche in bar, ristor, pizzerie e locali notturni. Si parla di un calo medio che va dal 22,4% per le bollicine al -36,9% per i digestivi/amari, stando a un campione di 146 pubblici esercizi che hanno risposto ad un breve questionario di Confcommercio. -25,5%, invece, per la birra e -29.3% per il vino.allora che entra in campo la ‘No! Bag’, sul modello della ‘doggy bag’ utilizzata per il cibo avanzato. “È evidente – spiega Ivan Deriu, presidente di Fipe Confcommercio Nuoro Ogliastra,riporta l’Ansa – che il consumatore, spaventato dalle nuove norme, ha deciso di evitare il consumo fuori casa delle bevande alcoliche.