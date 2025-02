Spazionapoli.it - “No alle vacanze a Roccaraso”: il post irriverente su Comuzzo

Napoli Calciomercato Ultimissime – Pietronon vestirà la maglia azzurra, ma spunta unsu Xsul casoNapoli Calciomercato Ultimissime – Dopo il tentativo di Giovanni Manna per portare a casa Pietro, arriva la decisione della Fiorentina di non cedere e di mantenere il ragazzo in rosa. Troppo importante per Raffaele Palladino. Il classe 2005, quindi, resterà a Firenze, dov’è cresciuto calcisticamente e dove sta diventando uomo. Ma a seguito della decisione, spunta un tweet irrispettoso nei confronti dei napoletani.Infatti, su X è apparso undel giornalista de La Nazione Andrea Giannattasio che recita così:“La vita è fatta di scelte. E Pietroha scelto di non fare le”Ovviamente, il giornalista si riferisce al caso mediatico scoppiato a, in merito ai numerosi viaggi organizzati dai napoletani in bus per la località sciistica abruzzese.