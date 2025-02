Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli: il pareggio a Roma ci può stare, agli azzurri mancano due rigori

Giovanni Ignoffo, Antonio Petrazzuolo, Marco Zamboni, Gaetano Fontana e Rubens Pasino sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Ignoffo: “Ilnon è un passo falso per il, Mazzocchi? L’errore può capitare a tutti in gare così intense”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del, è intervenuto: “La gara contro laè stata molto difficile per il. I giallorossi metteranno in difficoltà tutti, non è un passo falso per gli, che hanno ottenuto un punto arrivato anche a causa di alcuni episodi. Mazzocchi? L’errore può capitare, soprattutto in una gara intensa come quella dell’Olimpico e a questilli la sbavatura viene messa ancora di più in evidenza.