Game-experience.it - Nintendo Switch 2, il nuovo brevetto descrive un sistema che prevede le mosse dei giocatori

Leggi su Game-experience.it

2 continua a far parlare di sé e stavolta il dibattito si concentra su unrecentemente pubblicato dalla Grande N che suggerisce una potenziale innovazione nel controllo del gameplay.Secondo il documento, depositato ad agosto 2024 e reso pubblico il 23 gennaio 2025, la nuova console dipotrebbe essere in grado dire le azioni deigrazie a unavanzato di tracciamento degli input. Questa funzionalità consentirebbe di anticipare le pressioni dei tasti e i movimenti direzionali, migliorando la fluidità delle azioni e rendendo alcune operazioni più rapide ed efficienti.Ilin questioneunche registra ed analizza i dati relativi agli input dei, apprendendo dai loro schemi di gioco. In questo modo,2 potrebbe ad esempio velocizzare le selezioni di menu ripetitive o ottimizzare la reattività nei giochi che richiedono input rapidi.