Sportintv.eu - Niente Serie A in diretta con Amazon: DAZN rimane su Prime Video solo con il pacchetto Start

Leggi su Sportintv.eu

Dal 28 febbraio 2025, il servizioStandard ePlus spariranno dall’elenco deiChannels: abbonamenti aggiuntivi a pagamento rispetto all’iscrizione ad(4,99 euro al mese per l’abbonamento mensile o 49,90 euro all’anno per l’abbonamento annuale).era stato inserito nella seconda parte del mese di agosto del 2024. I .L'articoloA inconsucon ilproviene da Sport in TV.