Fanpage.it - Niente più informazioni sugli abiti di Kate Middleton: perché non vuole che si parli di com’è vestita

È un momento di grandi novità per: a poche settimane dal ritorno in pubblico dopo la malattia, ha fatto sapere di non voler più rivelare ufficialmente i dettagli dei suoi look. Qual è il motivo di questo cambiamento nella strategia comunicativa?