Spazionapoli.it - Niente Napoli, il difensore lascia la Fiorentina ma non va da Conte: l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime– Ildellaha scelto dire i Viola ma non giocherà per Antonio: arrivaproprio in questi minuti Tra le ultimissimegiungono importanti novità legate a una trattativa che gli azzurri hanno portato avanti con la. Sono ore concitate quelle di oggi, con il calciomercato che si chiuderà alle 23:59 e sta portando agli ultimissimi colpi in extremis. C’è pochissimo tempo a disposizione per trovare una soluzione che acnti club e giocatori, con diversi affari che sono ormai saltati o che rischiano di non vedere mai la luce.Nelle poche ore rimaste a disposizione, i partenopei stanno cercando di chiudere due acquisti parallelamente: quello di uncentrale e quello di un esterno che sostituisca Kvaratskhelia.