Liberoquotidiano.it - "Niente monologhi": Katia Follesa stronca la sinistra con due sole parole, un caso a Sanremo

Bei tempi quando per lal'equazione politica perfetta era Festival dipiù attacchi politici al centrodestra. E poco importava se quest'ultimo fosse al governo o meno. Era questione di "cultura" (anzi, egemonia culturale). Oggi, nella prima edizione del Carlo-Conti-bis, èa infrangere anche con un certo orgoglio la formula perfetta messa a puntino in maniera sistematica da Amadeus. Quella che prevedevaimpegnati e spesso anche un po' avvelenati, molto inclusivi e ancor più politicamente corretti, preferibilmente affidati a qualche donna. Un paio di nomi che vengono subito alla mente: Rula Jebreal e Chiara Ferragni. La comica brianzola, diventata famosa a Zelig, in coppia con Valeria Graci nel duo& Valeria, ha annunciato che la sua partecipazione all'Ariston, come conduttrice nella serata di giovedì 13 febbraio insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, avrà come cifra stilistica quella della "leggerezza e ironia".