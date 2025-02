Anteprima24.it - Niente fuga per il Napoli, la Roma strappa il pari nel recupero

Tempo di lettura: 4 minutiNell’Inter ha ripreso il Milan nel derby e nellaha ripreso ilall’Olimpico. Uno a uno a San Siro e stesso risultato nella Capitale con la corsa scudetto che resta invariata, mentre aumentano i rimpianti di Antonio Conte, in vantaggio contro i giallorossi per oltre novanta minuti grazie al gol di Spinazzola, recuperato da quello di Angelino nell’extratime. La marcia che sembrava inarrestabile del, dunque, si interrompe aperché dopo aver battuto nell’ordine Atalanta e Juventus, sono i giallorossi a fermare Lukaku e compagni, ancora primi a più tre dall’Inter che deve recuperare la gara con la Fiorentina. L’Olimpico, invece, si conferma un fortino inespugnabile, o quasi, con Ranieri che, pronti via, prova a sorprendere Conte.