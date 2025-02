Cinemaserietv.it - Nicolas Cage contro l’AI: “Non lasciate che i robot sognino per noi”

Durante la cerimonia dei Saturn Awards 2025, tenutasi ieri a Universal City,ha colto l’occasione per esprimere il suo netto dissenso sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel cinema. Dopo aver ricevuto il premio come miglior attore per Dream Scenario,Come riporta anche Variety,ha dichiarato:“Credo fortemente che non dovremmo permettere aidi sognare per noi. Inon possono riflettere la condizione umana. Se lasciamo chemanipoli anche solo minimamente una performance, quel piccolo passo si trasformerà in un’inevitabile deriva che finirà per sostituire la verità e la purezza dell’arte con meri interessi finanziari. Non possiamo permetterlo.”L’attoreL’attore ha sottolineato che il compito dell’arte, e della recitazione in particolare, è quello di fungere da specchio della condizione umana, attraverso un processo creativo profondamente emotivo e autenticamente umano.