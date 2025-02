Movieplayer.it - Nicolas Cage attacca ancora l'AI: "I robot non possono sognare per noi"

L'attore premio Oscar si è scagliato nuovamente contro l'intelligenza artificiale.ha deciso nuovamente entrare a gamba tesa sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella recitazione, mentre ritirava il premio di miglior attore ai Saturn Award per Dream Scenario a Universal City. L'attore, premio Oscar nel 1996 per Via da Las Vegas, anche in passato si era espresso negativamente sull'infiltrazione dell'AI nel mondo del cinema e in particolare nel campo della recitazione. L'accusa diall'AI "C'è un altro mondo oltre a quello di Dream Scenario che mi sta disturbando" affermasul palco "Sta accadendo proprio ora intorno a tutti noi: il nuovo mondo dell'intelligenza artificiale. Credo fermamente che non .