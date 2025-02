Ilfattoquotidiano.it - Niccolò Ciatti, la famiglia del ragazzo ucciso a Lloret de Mar denuncia lo Stato: “Il suo killer scarcerato e fuggito per un errore clamoroso”

Da oltre sette anni e sei mesi Luigi, 64 anni, combatte per avere giustizia per il figlioa 22 anni il 12 agosto 2017 con un colpo da arti marziali in una discoteca dide Mar, sulla Costa Brava. L’assassino di suo figlio, Rassoul Bissoultanov, è ancora in libertà,dai magistrati italiani per un difetto di procedura e poi lasciato fuggire dalle autorità spagnole. Bissolutanov è un lottatore ceceno di 32 anni con precedenti per violenze: ècondannato in Italia a 23 anni di carcere con sentenza passata in giudicato (in Spagna, invece, gli è stata inflitta una condanna a 15 anni ancora non definitiva). Dopo anni di battaglie, sofferenze e oltre centomila euro spesi nei processi, Luigi, sua moglie Cinzia e la figlia Sara, assistiti dagli avvocati Agnese Usai e Massimiliano Stiz, hanno deciso di citare in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero lo, come riporta il Corriere della sera.