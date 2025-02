Ilgiorno.it - Neve e ghiaccio:. Val di Mello, strada chiusa al transito

Leggi su Ilgiorno.it

VAL MASINO (Sondrio) Laha reso ancor più incantata la Val diirraggiungibile, se non a piedi, proprio a causa delle precipitazioni degli ultimi giorni. Un evento in controtendenza con gli inverni "caldi" degli ultimi anni che avevano consentito il collegamento durante tutto l’anno. A causa dellae delil comune di Val Masino ha deciso di chiudere laagrosilvopastorale che raggiunge la località, lo stesso provvedimento è stato preso anche per Rasica. Le due strade non rientrano nell’appalto del servizio sgomberoe per questo l’amministrazione ha deciso di interdire la circolazione ai veicoli, almeno finché le condizioni meteo non miglioreranno. Il divieto vale per tutti gli utenti tranne per i titolari delle attività commerciali presenti in valle che potranno spostarsi con quadricicli e quad purché muniti di pass e in assenza disul fondole.