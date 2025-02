Quotidiano.net - Netanyahu vola da Trump. Asse anti-Iran e affari con Riad: "Cambiamo la mappa dell’area"

di Aldo BaquisTEL AVIVda due medici personali, necessari per assisterlo da vicino dopo un’operazione alla prostata,è partito ieri col proprio aereo personale per gli Stati Uniti in vista dell’incontro col presidente Donaldin cui domani affronterà "questioni di carattere critico per Israele e per la regione". Elencandole alla partenza ha menzionato "la vittoria su Hamas, la liberazione di tutti i nostri ostaggi e il confronto con l’del terrorismoiano in tutte le sue componenti". Nel frattempo l’Amministrazione lavora ad un piano che prevede la conclusione della guerra a Gaza e l’avvio di contatti per la normalizzazione delle relazioni fra Israele ed Arabia Saudita, anche in un’ottica di contenimento dell’nella Regione. Facendo riferimento implicitamente ai colpistati negli ultimi mesi a Hamas, agli Hezbollah, agli Houthi nello Yemen e alle difese aeree dell’ha sostenuto che la guerra "ha già cambiato il volto del Medio Oriente.