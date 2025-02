Nessun interesse né per la scuola né per il lavoro | un percorso per i Neet giovani dai 14 ai 34 anni

Leggi su Bergamonews.it

Una bussola per aiutare i, dai 14 ai 34, per orientarsi nel mondo della, del, degli hobby, dello sport e del volontariato. È questo l’intento di “Z.E.– Zona Empowerment” il nuovo progetto lanciato dal Comune di Bergamo ed altri 16 partner.I– acronimo di “Not in Education, Employment, or Training”, ovvero “non sotto educazione scolastica,od allenamento” sono appunto queiche non sono inseriti nel mondo dellae del. Senzaa occupazione interessante per loro.“Nel 2019, il tasso diera del 14%. Nel 2020, la percentuale era arrivata a toccare il 18%; dal 2021, il bilancio disi è abbassato al 16%, rimanendo stabile fino ad ora. Valori che si riferiscono a Bergamo e provincia – spiega l’assessora alle Politicheli Marzia Marchesi -.