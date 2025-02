Sololaroma.it - Nelsson in arrivo, niente Bednarek per la Roma: retroscena dalla Polonia

Reduce dal pareggio per 1-1 con il Napoli, lasi appresta a guardare avanti. I giallorossi hanno recuperato il risultato nei minuti finali, dimostrando di aver ritrovato carattere e spirito di squadra. Il focus si sposta ora sulla Coppa Italia, un impegno da onorare al massimo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per la semifinale, candidandosi come una delle possibili vincitrici del torneo. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con il Milan, in programma mercoledì 5 febbraio alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match da vincere a tutti i costi, contro un cliente ostico.Attenzione, però, anche agli ultimi atti di questa finestra invernale di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe regalare a Claudio Ranieri gli ultimi rinforzi di spessore, specialmente per quanto concerne il pacchetto arretrato.