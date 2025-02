Iodonna.it - Nella nuova puntata del reality show di Canale 5 chiarimenti e un nuovo eliminato

Ancora confronti e scontri al Grande Fratello, in onda stasera alle 21.35 circa in diretta su5 con la ventottesima. Tra questioni sentimentali irrisolte e giudizi non graditi, Alfonso Signorini metterà alcuni concorrenti l’uno davanti all’altro, per dare loro la possibilità di chiarirsi. In scaletta anche sorprese, eliminazioni e nuove nomination. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande Fratello”: ilè Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti Grande Fratello, anticipazioni diretta stasera 3 febbraio 2025Tra le anticipazioni ufficiali diramate da Mediaset, ampio spazio sarà dedicato alla storia personale di Chiara Cainelli.