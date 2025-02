Oasport.it - NBA, i risultati della notte (3 febbraio). Cleveland demolisce Dallas, rimonta Boston a Philadelphia. Bene Memphis e Detroit

Sono cinque le partite che si sono disputate in NBA. Comincia malissimo il post Luka Doncic per iMavericks, che vengono travolti daiCavaliers addirittura per 144-101. Un dominio assoluto quellomiglior squadraEaster Conference, al quarto successo consecutivo, che dopo il primo quarto era avanti 50-19 e poi all’intervallo 91-46, arrivando ad un solo punto dal record di sempre nel primo tempo per punti segnati. Nel festival dici sono le doppie doppie di Darius Garland (17 punti e 10 assist) ed Evan Mobley (22 punti e 11 rimbalzi) oltre alla clamorosa prestazione dalla panchina di Sam Merrill, che mette a referto 27 punti.paga le tantissime assenze (Irving, Washington, Gafford, Powell oltre a quelle ovvie di Davis e Christie) con il solo Jaden Hardy a 21 punti che prova a salvarsi.