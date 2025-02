NBA | Boston super rimonta a Philadelphia nel segno di Tatum Doncic | Credevo di passare tutta la carriera a Dallas e i Mavs crollano

Leggi su Sportface.it

È stata una notte decisamente movimentata, quella dell’NBA 2024/2025. Non solo per quanto visto in campo, dove sono andate in scena cinque partite che hanno regalato spettacolo e diversi spunti di interesse. Ma anche per la scia lunga generata dalla clamorosa trade che ha portato LukadaiMavericks ai Los Angeles Lakers, con Anthony Davis che ha fatto il percorso inverso. Un colpo di mercato che ha già lasciato i primi strascichi anche sul campo.TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHEJayson– Foto Eric Canha-Imagn Images/Sipa USANBA:, chea Phildelphia!trascinatorePartiamo dalla sfida ditra i Sixers e. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta di misura contro Denver che ha interrotto una striscia di ben quattro successi consecutivi.