Lanazione.it - Nave incagliata, previsto primo sopralluogo a bordo. Giani: “Nessuno sversamento”

Marina di Massa (Massa Carrara), 3 febbraio 2025 – In programma domani, martedì 4 febbraio, ildella Guang Rong, lamercantile finita contro il pontile di Marina di Massa la sera del 28 gennaio e poi arenatasi. È quanto si apprende dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara. Nelle ultime ore, secondo quanto emerso, sono state inoltre effettuate ulteriori immersioni dei sommozzatori per verificare lo stato della: in particolare le ottime condizioni meteo e del mare, con un netto miglioramento della visibilità, hanno permesso questa mattina un'ispezione approfondita, soprattutto al lato sinistro esterno della. Non risultano particolari criticità così come non risultano grossi problemi per la qualità dell'acqua, con le panne assorbenti che mantengono un certo livello di pulizia.