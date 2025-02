Lanazione.it - Nave incagliata al pontile. Non si sono registrate fuoriuscite di gasolio

Una prima domenica molto strana per il litorale massese. Famiglie e curiosi siavvicinati alper vedere con i loro occhi il relitto posizionato vicino alla struttura ormai da martedì notte. Uno ’spettacolo’ insolito che ha richiamato sulla costa anche persone da fuori, alimentate dal desiderio di vedere con i loro occhi quanto fosse successo quasi una settimana fa. Sotto l’aspetto delle operazioni che vedono al lavoro circa 300 persone tra guardia di finanza, carabinieri, polizia, guardia costiera, protezione civile, sanitari e sommozzatori,proseguite anche ieri le operazioni di messa in sicurezza intorno alla Guang Rongaldi Marina di Massa. Dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara arriva la conferma chestate fatte nelle ultime ore alcune ispezioni subacquee per verificare lo stato della chiglia e la presenza di eventuali inquinanti dispersi in mare.