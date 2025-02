Lanazione.it - Natali e Chiera trascinano. La Fabo torna a respirare

Benacquista A. 5068 BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Merletto 10, Guastamacchia 5, Ambrosetti 3, Caffaro 2, Paci 12, Mennella 10, Rossi 6, Thioune 2, Giancarli, Tomcic ne, Tarozzi ne. All. Martelossi.MONTECATINI: Benites 9,16, Mastrangelo 8, Arrigoni 2, Klyuchnyk 12,16, Trapani 3, Dell’Uomo 2, Giannozzi, Aminti. All. Barsotti. Arbitri: Giambuzzi e Renga. Parziali: 18-17, 29-35, 33-45. FERENTINO Che Benacquista Latina-Herons Montecatini non fosse una partita fra due squadre in salute era risaputo e quel che si è visto in campo lo ha confermato: tanti errori, percentuali deficitarie e palle perse a profusione. Gli "aironi", privi di Sgobba, hanno però avuto il merito di essersi riappropriati nel momento del bisogno della loro proverbiale solidità difensiva: alla fine il risultato con cui sbancano Ferentino è netto, 50-68.